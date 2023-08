Hotelprijzen in Parijs rijzen de pan uit voor de Olympische Spelen volgend jaar

Hoteliers proberen massaal een slaatje te slaan uit de Olympische Spelen. Het sportevenement, dat van 26 juli tot 11 augustus 2024 plaatsvindt in Parijs, heeft gezorgd dat een bezoeker voor een simpele hotelkamer meer dan de hoofdprijs moet neerleggen. Men verwacht tijdens de Spelen meer dan 15 tot 20 miljoen bezoekers, kassa voor de hotelbranche dus.

Een korte blik op booking.com laat zien dat je voor een simpele tweepersoonskamer in het populaire vierde arrondissement gemiddeld zo’n duizend euro per nacht moet betalen. Ook in andere buurten in het centrum, zoals het Quartier Latin en Saint-Germain-des-Prés, kan de bezoeker rekenen op de hoofdprijs. Maar ook net buiten het centrum, in het 15e arrondissement, zijn de prijzen enorm hoog. Zo rekent het Hôtel Vaugirard deze zomer 90 euro voor een nacht in een tweepersoonskamer, maar aankomende zomer rekent zij €1,363 per nacht zo meldt Le Parisien.

Zelfs de hoofdprijs in Lille

Andere hotels in de regio Parijs, zowel in de stad als in de banlieues, hebben de prijzen voor de zomer 2024 gigantisch verhoogd. Zelfs voor hotels in steden als Lille, Lyon en Châteauroux mogen de toeristen extra betalen. Waarom de hotels de prijzen massaal verhogen? Simpel, ze wijzen naar elkaar. Zo zegt een hoteleigenaar uit Saint-Denis tegen Le Parisien: „We gaan uit van de prijs van onze directe concurrenten, die al vol zitten voor deze periode en die kamers aanbieden die veel duurder zijn dan de onze”.

Frank Delvau, voorzitter van de hotelbranche in de regio Parijs, stelt: „Het is duidelijk dat wanneer de prijzen enorm veel hoger liggen, dat dat gewoon buitensporig is. Het is amper betaalbaar. Maar aan de andere kant is het normaal om meer te betalen tijdens de Olympische Spelen, omdat tijdens de Spelen alles duurder is in de stad.” Indien nodig is de Franse overheid bereid in te grijpen als de prijzen verder exploderen, zo schrijft Le Parisien.