LIVE | India: recordaantal coronadoden op één dag

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

14.14 - India registreert recordaantal coronadoden op één dag

India heeft dinsdag 1761 nieuwe sterfgevallen genoteerd als gevolg van de coronapandemie. Dat is het hoogste dagcijfer tot nu toe. Een groot deel van het Aziatische land zit in een lockdown vanwege de vele besmettingen met het coronavirus.

Het officiële dodental ligt op 180.530, maar experts denken dat in het land met zo'n 1,3 miljard inwoners veel meer mensen aan Covid-19 zijn overleden. Alleen de Verenigde Staten tellen als land officieel meer coronadoden dan India. Daar gaat het om bijna 570.000 mensen.

Het aantal vastgestelde corona-infecties in India was in februari nog relatief klein, veelal minder dan 10.000 per dag. Sinds maart stijgt het aantal meldingen en die ontwikkeling is deze maand in een stroomversnelling geraakt. Met onder meer een avondklok wordt geprobeerd de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dinsdag werden ondanks de extra maatregelen 259.170 nieuwe besmettingen gemeld. Het is de zesde dag op rij dat het aantal gevallen boven de 200.000 ligt. Vanwege de grote vraag naar coronatesten kan niet iedereen direct getest worden. Maandag werden 1,5 miljoen Indiërs getest, begin april waren dat er nog 1 miljoen.

Doordat veel mensen in korte tijd besmet raken, kampen de ziekenhuizen in het land met een tekort aan bedden, zuurstof en medicijnen voor coronapatiënten. Volgens media staan nabestaanden in de rij voor crematies en begrafenissen.

India heeft volgens de officiële cijfers in ruim een jaar tijd zo'n 15,3 miljoen besmettingen gehad. Bijna 110 miljoen Indiërs hebben inmiddels een eerste coronaprik gehad.

13.40 - ’Ook versoepelingen markten, begrafenissen en theorielessen’

Automobilisten in spe kunnen vanaf 28 april weer bij het CBR terecht voor het theorie-examen. Ook komen er versoepelingen voor markten, waar behalve eten ook weer kleding en spullen verkocht mogen worden. Bij uitvaarten mogen straks weer 100 in plaats van 50 mensen komen.

12.40 - Nivel onderzoekt langetermijngevolgen van corona

Het gezondheidsinstituut Nivel gaat onderzoek doen naar de korte- en langetermijngevolgen van een corona-infectie voor de gezondheid van mensen. Daarbij kijkt het instituut niet alleen naar de klachten die mensen ervaren, maar ook naar de effecten van een coronabesmetting op de kwaliteit van leven.

Ook brengt het Nivel de sociale en andere gevolgen in kaart, zoals het vermogen van patiënten om te werken. Voor de meeste mensen verloopt het ziekteproces mild na een besmetting met het virus, maar sommigen blijven langere tijd last houden van klachten. Over die laatste groep mensen is nog maar weinig bekend.

Het Nivel onderzoekt het verloop, de ernst en de korte- en langetermijneffecten van een besmetting bij 250 patiënten die een coronabesmetting hebben doorgemaakt. De deelnemers aan het onderzoek worden vanaf deze maand via de huisarts geselecteerd en gevraagd mee te doen. Ze worden ondervraagd vlak na het oplopen van het virus en na drie maanden.

Volgens het Nivel kunnen de inzichten uit het onderzoek bijdragen aan het verbeteren van de coronazorg en de ondersteuning van coronapatiënten. Het instituut verwacht later dit jaar met de eerste resultaten te komen.

11.58 - Oostenrijk wil samenleving volgende maand heropenen

Oostenrijk denkt vanaf half mei allerlei coronamaatregelen te kunnen versoepelen. Kanselier Sebastian Kurz wil het plan eind deze week presenteren.

„Van toerisme tot gastronomie, van cultuur tot sport, want alle sectoren hebben eindelijk weer een stap naar normaliteit nodig”, zei Kurz dinsdag op de radio. Aan de geplande heropening worden wel zeer strikte voorwaarden verbonden. Zo moet voor de horeca en de cultuur- en toerismesector een negatieve coronatest worden getoond. Voor winkels is dat evenwel niet nodig.

Kanselier Sebastian Kurz. Ⓒ ANP/HH

In de meeste Oostenrijkse deelstaten zijn winkels en dienstverleners open, maar restaurants en hotels moeten dicht blijven. In de hoofdstad Wenen en deelstaat Neder-Oostenrijk is een strenge lockdown van kracht vanwege de benarde situatie in de ziekenhuizen. Maar het aantal besmettingen daalde recent sterk. Het vaccinatieprogramma in Oostenrijk verloopt relatief voortvarend.

10.03 - Kuipers wordt bestuurslid van ziekenhuisgroep in Singapore

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), wordt lid van het bestuur van het National University Health System (NUHS) in Singapore. De functie is volgens hem alleen toezichthoudend. Kuipers is de eerste buitenlander die een plek krijgt in het bestuur van de ziekenhuisgroep, aldus het Erasmus MC waar Kuipers momenteel bestuursvoorzitter is.

Het NUHS is een groep van meerdere ziekenhuizen, poliklinieken, faculteiten en gespecialiseerde instituten, waaronder het National University Cancer Institute van Singapore. Kuipers laat weten Rotterdam niet voor de Aziatische stadstaat te verruilen. Komende maand vergadert hij vanwege de coronapandemie online mee met het bestuur, later zal hij wel fysiek aanwezig zijn.

9.46 - Zuyderland sluit opnieuw operatiekamers om coronadrukte

Zuyderland sluit met ingang van dinsdag opnieuw vier operatiekamers in de ziekenhuizen van Heerlen en Sittard. Dat is nodig in verband met de stijging van het aantal coronapatienten in de ziekenhuizen en op de intensive cares. Personeel van de operatiekamers moet voor coronapatiënten worden ingezet, meldt een woordvoerder van Zuyderland.

Eerder sloot het Zuyderland ook al enkele malen operatiekamers om diezelfde reden, eerst vijf, later nog eens vier. Er zijn nog slechts zes van de negentien operatiekamers open voor dringende reguliere zorg.

Als gevolg van de sluitingen is de wachtlijst van patiënten die wachten op een ingreep in de reguliere zorg opgelopen tot 5000 mensen, aldus het ziekenhuis. Bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland liet maandagavond in het tv-programma Beau weten zich grote zorgen te maken over de aangekondigde versoepelingen.

7.02 - Ziekenhuizen vragen Covidpersoneel geen vrij te nemen in meivakantie

Een deel van de ziekenhuizen vraagt het personeel af te zien van vrije dagen in de meivakantie. Met name op de intensivecare- en Covid-afdelingen is de druk zo hoog dat verlof voor artsen en verpleegkundigen er nauwelijks in zit. Dat meldt de Volkskrant na een rondgang langs ziekenhuizen in onder meer Den Haag, Rotterdam, Den Bosch, Tilburg en Sittard.

„Veel ziekenhuizen vragen nu aan personeel of het mogelijk is om de vakantie te verplaatsen”, zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden-Ziekenhuis in Tilburg. „Teamleiders vragen hun mensen of zij het nog even kunnen volhouden, of dat vakantie echt noodzakelijk is.”

Personeel wordt nog niet gedwongen af te zien van vakantie. „Dat is echt een draconische maatregel”, zegt Berden. „We bekijken van dag tot dag scherp of dat nodig is, maar daar zijn ziekenhuizen ontzettend terughoudend in.”

Peter de Jager, hoofd van de ic in het Jeroen Bosch-ziekenhuizen in Den Bosch vindt dat politiek en de ziekenhuizen maanden geleden al landelijke plannen hadden moeten maken om de meivakantie goed door te komen.

6.40 - Mensen uit 1952 krijgen vervroegd prikuitnodiging

Mensen die geboren zijn in 1952 ontvangen vanaf dinsdag een uitnodiging om zich te laten inenten tegen corona, eerder dan gepland. Het gaat in totaal om ongeveer 200.000 mensen die het vaccin van Pfizer/BioNTech krijgen bij de GGD. Eigenlijk zouden mensen in deze groep pas eind april een uitnodiging en begin mei een prik krijgen, maar door een eerdere extra levering van het Pfizer-vaccin komen ze vroeger in aanmerking.

Een andere reden voor het verschuiven van het prikschema is volgens het RIVM dat sommige mensen die eerder aan de beurt waren, niet direct een afspraak hebben gemaakt bij de GGD. Daardoor blijven er afspraakmomenten openstaan. Sommige mensen uit het jaar 1952 vallen mogelijk ook in een andere vaccinatiegroep, zoals die voor mensen met een bepaalde medische aandoening. Het kan daardoor zijn dat zij ook een uitnodiging voor een prik krijgen via de huisarts. Wie mobiel is mag volgens het RIVM zelf kiezen door wie hij of zij zich laat inenten.

6.35 - Makers Russisch vaccin adverteren illegaal in Nederland

De makers van het Russische Spoetnik-V-vaccin adverteren in Nederland op Twitter voor hun eigen middel tegen Covid-19. Ze verspreiden daarbij halve waarheden over concurrenten, meldt de Volkskrant.

Bij Nederlandse Twittergebruikers duikt sinds kort prominent de suggestie op om het account te volgen van het Russische vaccin. Achter het account zit een investeringsfonds in handen van de Russische regering dat Twitter betaalt om de aanbeveling te verspreiden.

Op het Twitteraccount @sputnikvaccine (327.000 volgers) verschijnen voornamelijk in het Engels berichten over leveringen van „het eerste geregistreerde vaccin tegen Covid-19.” Ook worden mogelijke bijwerkingen beschreven van concurrerende vaccins. Bij de advertentie wordt wel vermeld dat ervoor is betaald.

De advertentie is een overtreding van de Nederlandse wet, zegt Frederik Schutte, secretaris van de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), omdat adverteren voor geneesmiddelen die niet vrij verkrijgbaar zijn bij de drogist hier verboden is. Ook is het Russische vaccin nog in beoordeling bij het Europees Geneesmiddelenbureau EMA en dus niet officieel geregistreerd. Reclame maken voor ongeregistreerde geneesmiddelen is eveneens bij wet verboden.

6.30 - RIVM: waarschijnlijk weer toename aantal besmettingen

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt waarschijnlijk weer verder toe. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen.

Van vorige week woensdag tot en met afgelopen maandag werden al zo’n 47.390 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gemiddeld meldde het RIVM afgelopen dagen bijna 7700 positieve tests per dag. Dat betekent dat bij de presentatie van de weekcijfers dinsdag mogelijk een fors hoger aantal wordt gemeld dan vorige keer. Bij die laatste weekupdate meldde het RIVM 51.240 nieuwe besmettingen.

Het RIVM becijfert ook het actuele reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Bij de laatste update van het instituut besmette honderd mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 97 anderen.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Bij de vorige weekupdate van het RIVM waren dat er 1700, waarvan 386 op de intensive cares. Daarnaast maakt het RIVM het aantal sterfgevallen van afgelopen week bekend en geeft het instituut een update over het aantal mensen dat tot nu toe is gevaccineerd.