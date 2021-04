LIVE | Ziekenhuizen vragen Covidpersoneel geen vrij te nemen in meivakantie

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

Een deel van de ziekenhuizen vraagt het personeel af te zien van vrije dagen in de meivakantie. Met name op de intensivecare- en Covid-afdelingen is de druk zo hoog dat verlof voor artsen en verpleegkundigen er nauwelijks in zit. Dat meldt de Volkskrant na een rondgang langs ziekenhuizen in onder meer Den Haag, Rotterdam, Den Bosch, Tilburg en Sittard.

„Veel ziekenhuizen vragen nu aan personeel of het mogelijk is om de vakantie te verplaatsen”, zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden-Ziekenhuis in Tilburg. „Teamleiders vragen hun mensen of zij het nog even kunnen volhouden, of dat vakantie echt noodzakelijk is.”

Personeel wordt nog niet gedwongen af te zien van vakantie. „Dat is echt een draconische maatregel”, zegt Berden. „We bekijken van dag tot dag scherp of dat nodig is, maar daar zijn ziekenhuizen ontzettend terughoudend in.”

Peter de Jager, hoofd van de ic in het Jeroen Bosch-ziekenhuizen in Den Bosch vindt dat politiek en de ziekenhuizen maanden geleden al landelijke plannen hadden moeten maken om de meivakantie goed door te komen.

6.40 - Mensen uit 1952 krijgen vervroegd prikuitnodiging

Mensen die geboren zijn in 1952 ontvangen vanaf dinsdag een uitnodiging om zich te laten inenten tegen corona, eerder dan gepland. Het gaat in totaal om ongeveer 200.000 mensen die het vaccin van Pfizer/BioNTech krijgen bij de GGD. Eigenlijk zouden mensen in deze groep pas eind april een uitnodiging en begin mei een prik krijgen, maar door een eerdere extra levering van het Pfizer-vaccin komen ze vroeger in aanmerking.

Een andere reden voor het verschuiven van het prikschema is volgens het RIVM dat sommige mensen die eerder aan de beurt waren, niet direct een afspraak hebben gemaakt bij de GGD. Daardoor blijven er afspraakmomenten openstaan. Sommige mensen uit het jaar 1952 vallen mogelijk ook in een andere vaccinatiegroep, zoals die voor mensen met een bepaalde medische aandoening. Het kan daardoor zijn dat zij ook een uitnodiging voor een prik krijgen via de huisarts. Wie mobiel is mag volgens het RIVM zelf kiezen door wie hij of zij zich laat inenten.

6.35 - Makers Russisch vaccin adverteren illegaal in Nederland

De makers van het Russische Spoetnik-V-vaccin adverteren in Nederland op Twitter voor hun eigen middel tegen Covid-19. Ze verspreiden daarbij halve waarheden over concurrenten, meldt de Volkskrant.

Bij Nederlandse Twittergebruikers duikt sinds kort prominent de suggestie op om het account te volgen van het Russische vaccin. Achter het account zit een investeringsfonds in handen van de Russische regering dat Twitter betaalt om de aanbeveling te verspreiden.

Op het Twitteraccount @sputnikvaccine (327.000 volgers) verschijnen voornamelijk in het Engels berichten over leveringen van „het eerste geregistreerde vaccin tegen Covid-19.” Ook worden mogelijke bijwerkingen beschreven van concurrerende vaccins. Bij de advertentie wordt wel vermeld dat ervoor is betaald.

De advertentie is een overtreding van de Nederlandse wet, zegt Frederik Schutte, secretaris van de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), omdat adverteren voor geneesmiddelen die niet vrij verkrijgbaar zijn bij de drogist hier verboden is. Ook is het Russische vaccin nog in beoordeling bij het Europees Geneesmiddelenbureau EMA en dus niet officieel geregistreerd. Reclame maken voor ongeregistreerde geneesmiddelen is eveneens bij wet verboden.

6.30 - RIVM: waarschijnlijk weer toename aantal besmettingen

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt waarschijnlijk weer verder toe. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met het exacte aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen.

Van vorige week woensdag tot en met afgelopen maandag werden al zo'n 47.390 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gemiddeld meldde het RIVM afgelopen dagen bijna 7700 positieve tests per dag. Dat betekent dat bij de presentatie van de weekcijfers dinsdag mogelijk een fors hoger aantal wordt gemeld dan vorige keer. Bij die laatste weekupdate meldde het RIVM 51.240 nieuwe besmettingen.

Het RIVM becijfert ook het actuele reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Bij de laatste update van het instituut besmette honderd mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 97 anderen.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Bij de vorige weekupdate van het RIVM waren dat er 1700, waarvan 386 op de intensive cares. Daarnaast maakt het RIVM het aantal sterfgevallen van afgelopen week bekend en geeft het instituut een update over het aantal mensen dat tot nu toe is gevaccineerd.