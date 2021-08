Flinke lading bier zorgt voor ravage op A50 bij Apeldoorn

De vrachtwagenchauffeur was net vertrokken van de Hertog Jan-brouwerij in Dommelen op weg naar een distributiecentrum in Zwolle, maar zover mocht het niet komen. De vrachtwagenchauffeur verloor een deel van zijn landing nadat hij moest uitwijken voor een automobilist die hem in wilde halen, meldt een persfotograaf ter plaatse. Zo’n 1800 bierkratjes begonnen te schuiven en zeker tientallen daarvan vielen uit de trailer.

De snelweg lag niet veel later bezaaid met kratjes bier en kapotte bierflesjes. Meerdere automobilisten konden de kratjes en bierflesjes niet meer ontwijken en liepen schade op aan hun voertuigen. Zij vervolgden na het invullen van schadeformulieren weer hun weg.

De snelweg werd enige tijd volledig afgesloten. Een veegmachine moest de glasscherven opruimen.