Draghi kan aan de slag als Italiaanse premier

Daar was een online stemming aan vooraf gegaan. Een meerderheid van 59.3% van de ruim 74.500 leden van de Vijf-Sterrenbeweging stemde in met Draghi. Het was maar de vraag of de leden van de anti-establishment partij de bankier zouden accepteren. Een kopstuk en hardliner van de beweging had Draghi eerder nog kritisch „de apostel van de elite” genoemd.

Ook het feit dat oud-premier Silvio Berlusconi met zijn Forza Italia Draghi enthousiast steunt, ligt niet goed bij de Vijf-Sterrenbeweging. Maar de oprichter van de beweging, komiek Beppe Grillo, en de partijloze demissionaire premier Giuseppe Conte, die enorm populair is bij de beweging, waren voorstander. Ze wisten kennelijk de meerderheid over te halen.

Voor de centrumlinkse partij PD was steun meer voor de hand liggend. Ook het sociaaldemocratische partijtje Italia Viva van ex-premier Matteo Renzi, die de regering-Conte liet vallen, steunt Draghi enthousiast. Het meest opvallend is de steun van de rechtse partij Lega van Matteo Salvini. Deze heeft daarmee vriend en vijand verrast. De enige oppositie komt van de radicaal-rechtse partij Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) van Giorgia Meloni.