Hoekstra haakt af: CDA-coryfee niet nogmaals lijsttrekker

Daarmee grijpt hij terug op zijn aanvankelijke weigering in 2020 om de kar voor de christendemocraten te trekken. Nadat toenmalig lijsttrekker Hugo de Jonge de functie niet kon combineren met het zijn van coronaminister, ging Hoekstra na een klemmend beroep van het CDA destijds alsnog overstag. „Maar in de kern ben ik niet veranderd”, zegt de vertrekkend voorman nu. Hoekstra denkt nog na over zijn politieke toekomst.

Uit het Torentje

Deze maandag debatteert de Tweede Kamer met demissionair premier Mark Rutte over de val van zijn vierde kabinet. Vanuit de oppositie komt een voorstel om Rutte meteen uit het Torentje te drijven en hem niet langer demissionair tot de volgende verkiezingen door te laten gaan.