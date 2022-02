Tweede booster voor kwetsbaren, maar niet voor gezonde mensen

Hij volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad op, adviseerde om de herhaalprik niet aan alle 18-plussers aan te bieden maar alleen aan mensen voor wie de kans op ziekenhuisopname of sterven het grootst is.

Mensen van 70 jaar of ouder, in verpleeghuizen, met een ernstige immuunstoornis of het syndroom van Down krijgen vanaf volgende week een uitnodiging voor hun vierde prik. Omdat die groepen vorig jaar als eerste een boostershot kregen, is bij hen ook de bescherming nu waarschijnlijk het laagst, zo redeneert de Gezondheidsraad. Mensen die op de priklijst staan, kunnen hem pas krijgen als het langer dan 3 maanden geleden is dat ze hun laatste booster hebben gehad. In totaal komen ruim 2 miljoen mensen ervoor in aanmerking, aldus Kuipers.

’Herhaalprik’

Het ministerie wil voortaan af van de term ’boosterprik’: in overleg met RIVM en GGD is besloten om de vervolgprikken voortaan te betitelen als ’herhaalprik’, aldus het ministerie.