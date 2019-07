Astrid Holleeder: ’Miljuschka makkelijke prooi’

Astrid Holleeder, met rechts van haar dochter Miljuschka Witzenhausen. ,,Willem zou mij makkelijk kunnen pakken via haar. Maar Mil is nergens bang voor.” Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Astrid Holleeder vindt misschien nog wel het allerergste van de getuigenissen tegen haar broer, dat ze haar kleinkinderen nog maar zo weinig ziet. „Ik was zo’n oma die geen dag van haar kleinkinderen miste. Ik ging elke dag bij Mil langs. Even een knuffeltje geven. Heel even vasthouden. Maar ook dat kan dus niet meer.”