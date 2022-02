Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne Luchtvaart mijdt Oekraïne, Rusland nog wel begaanbaar: ’Anders wordt vliegen naar Verre Oosten lastig’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Vliegmaatschappijen worden door de Europese toezichthouder op de burgerluchtvaart geadviseerd niet binnen 185 kilometer van de gevaarlijke grenzen te vliegen. Ⓒ ANP / Jeffrey Groeneweg

De oorlog die Rusland in de nacht van woensdag op donderdag is begonnen met buurland Oekraïne, heeft grote consequenties voor de luchtvaart. Kort na de Russische inval werd per direct al het vliegverkeer in het Oekraïense luchtruim omgeleid en luchtvaartmaatschappijen dienen Oekraïne steevast te mijden, om vreselijke ongelukken te voorkomen. Of het Russische luchtruim veilig begaanbaar blijft, is nog maar de vraag.