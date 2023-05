Kamer voor verplichte vertrouwenspersoon, kleinbedrijf voorlopig uitgezonderd

De VVD blijft nog altijd tegen de verplichte vertrouwenspersoon, maar coalitiepartijen D66, CDA en CU stemmen wel in met de initiatiefwet van GL-Kamerlid Senna Maatoug. Op aandringen van het CDA komt er wel een uitzondering voor bedrijven met minder dan tien werknemers. VVD zette in op een stevigere uitzondering, voor bedrijven met minder dan 25 mensen in dienst, maar kreeg de handen niet op elkaar.

VVD en CDA hadden in de aanloop naar de behandeling van het GL-plan hun vraagtekens gezet bij de verplichte vertrouwenspersoon. Het voorstel zou een flinke administratieve last opleveren, vooral voor kleinere bedrijven. Zonder steun van VVD én CDA zou een meerderheid er niet in zitten voor Maatoug. Maar de christendemocraten zijn met de uitzondering voor de kleine bedrijven alsnog overstag gegaan.

De vraag is nog of de Eerste Kamer ook met het GL-plan instemt. In de huidige Eerste Kamer hebben de voorstemmers nog een meerderheid, maar in de verwachte bezetting van de nieuwe senaat is dat niet meer zo.