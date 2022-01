Premium Het beste van De Telegraaf

Ministerie: nog geen pillen ingeslagen Experts blij met goedkeuring coronapil, maar zien ook problemen: ’Geen wondermiddel’

Experts zijn blij met het besluit van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA om de antivirale coronapil van Pfizer goed te keuren. Het is een mooie aanvulling om kwetsbaren toch te beschermen. Maar tegelijkertijd is het onzeker of Nederland de pillen wel daadwerkelijk gaat inzetten.