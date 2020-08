Familie en vrienden organiseren stille tocht voor doodgestoken Alice (15)

Aan belangstellenden wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Om 18:45 komt men bijeen op het Marconiplein. Vanuit daar vertrekt de tocht richting de Mathenesserdijk. Daar werd Alice woensdagavond om het leven gebracht. Voor de woning van de verdachte zullen dan witte rozen worden gelegd. „Witte rozen waren Alice haar lievelingsbloemen”, vertelt een vriend van de familie aan het AD.

Wat er zich exact in de woning heeft afgespeeld, is nog een raadsel. Volgens bekenden had het slachtoffer Alice, dat in Schiedam woonde en van Braziliaanse afkomst is, een afspraak met de andere tiener. Daarbij ging het mis en zou de 16-jarige verdachte haar hebben neergestoken. De tiener overleed ter plekke, ondanks verwoede pogingen van de hulpdiensten om haar te redden.