Zaanstad gaat jaar langer door met preventief fouilleren

„We doen dit omdat het keihard nodig is. Het aantal wapens dat we vinden en het aantal incidenten met wapens is simpelweg te veel”, zegt burgemeester Jan Hamming. „Zowel de politie, het Openbaar Ministerie als ikzelf maken ons zorgen over de ontwikkeling van het wapenbezit en -gebruik.”

De afgelopen zes maanden zijn op verschillende dagen vijf acties gehouden, waarbij 980 mensen en 150 voertuigen zijn gecontroleerd. De acties leidden tot vijf arrestaties.

De wijk Poelenburg kwam eerder in het nieuws door veelvuldige overlast door een groep jongeren. Onder hen was vlogger Ismail Ilgun, die bekend kwam te staan als de ’tuigvlogger’.