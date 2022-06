Man die puinruimde na explosie flat Bilthoven stopte geld bewoners in eigen zak

Ⓒ MENNO BAUSCH

BILTHOVEN - Een 26-jarige man in een oranje hesje die bij het door explosies getroffen appartementencomplex in Bilthoven puin aan het ruimen was, is aangehouden omdat hij geld van bewoners ontvreemdde. Hij werd bij het sloopwerk in april betrapt met 355 euro op zak, bevestigt een politiewoordvoerster na berichtgeving van RTV Utrecht.