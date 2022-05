Puinruimer pikte geld van bewoners na explosie in flat Bilthoven

Binnenland

Doorrijder na fataal ongeluk Tilburg: slachtoffer (66) liet hond uit

Een 66-jarige Tilburger is maandagavond op de Besterdring in zijn woonplaats om het leven gekomen, nadat hij was aangereden door een automobilist. De bestuurder reed weg na het ongeval. Agenten vonden het zwaar beschadigde voertuig, een donkere Volkswagen Golf, niet veel later terug. Gelet op de sch...