Afghaan deelt foto van eten in opvangkamp en krijgt bakken haat: ’Dan ga je toch weer terug’

Het lukte Hamed Ahmadi om via een Amerikaanse evacuatievlucht uit Afghanistan te ontsnappen, weg van de Taliban. Hij kwam samen met 70 andere Afghanen in ’Fort Bliss’, één van de modernste bases van de Amerikaanse landmacht in El Paso, terecht.

Hoe meer vluchtelingen in het kamp arriveerden, hoe minder eten er was voor iedereen. De 28-jarige besloot daarom zijn leven als vluchteling op Twitter te delen, om te laten zien dat het leven in een opvangkamp niet bepaald glamorous is.

Op de foto is een karige maaltijd te zien. Je ziet een paar stukjes kip, wat fruit en een sneetje brood. ,,Ik klaag niet, maar dit is wat ik gisteravond als avondeten kreeg’’, schrijft Ahmadi bij de foto. ,,Het leven van een vluchteling is veilig, maar niet makkelijk en comfortabel.’’

Ook vermeldt hij dat het 12 uur duurt voordat hij pas weer een maaltijd krijgt.

Fyre festival

Op Twitter zorgt zijn post voor een hoop haat. ,,Wij hebben je gered en nu ga je klagen over eten? Jij hebt lef!’’, reageert de een. ,,Misschien kun je de iPhone verkopen waarmee je nu aan het twitteren bent’’, zegt een ander. Een derde vergelijkt de maaltijd met de zielige Frye Festival-sandwich en deelt een sneer uit: ,,Mensen hebben meer betaald voor weinig.’’

Toch klinkt er tussen alle haatberichten ook support. ,,Vluchtelingen hebben rechten en het is belachelijk dat ze zo weinig eten te krijgen.’’ En: ,,Het is niet makkelijk om je moederland te verlaten. Het spijt me om te zien dat dit het eten is dat je krijgt. Ik hoop dat het snel beter wordt.’’

