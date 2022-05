Paus Franciscus benoemt 21 nieuwe kardinalen

Met hun benoeming wordt opnieuw een stempel op de toekomst van de kerk gedrukt. Van de 21 nieuwe kardinalen zijn er 16 jonger dan 80 jaar. Dat houdt in dat ze mogen stemmen over de opvolging van paus Franciscus, na zijn overlijden of aftreden.

Op dit moment telt de Rooms-Katholieke Kerk 208 kardinalen, van wie er 117 stemrecht hebben. De laatste keer dat de paus nieuwe kardinalen heeft ingezworen was in november 2020.