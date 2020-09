Explosie Zaandam op camera: ’Heb de boel op de stoep nog geblust’

Op de stoep is nog de vlek te zien, waar het explosief net tussen twee huizen in lag. Ⓒ Mediahuis

ZAANDAM - De explosie bij een woning aan de Ringweg in Zaandam is op camerabeelden te zien. De politie onderzoekt of er een verband is met de explosie in Zaandijk een paar dagen geleden. „Samen met een overbuurman heb ik de boel op de stoep geblust, het rook naar benzine”, vertelt een buurman.