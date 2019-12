Kroatische student opent museum over katers

Rino Dubokovic, die zelf ook wel van een glaasje houdt, raakte geïnspireerd toen hij alcoholgerelateerde verhalen aan het uitwisselen was met zijn vrienden. Zo kwam hij bij het Museum of Hangovers, zoals de nieuwe Kroatische attractie heet. Museum of Hangovers heeft 1 december de deuren geopend.

De streken die Dubokovic en zijn vrienden uithalen wanneer er alcohol in het spel is vormen het belangrijkste element van het museum. De misstappen en opmerkelijke avonturen worden in het museum verteld én uitgebeeld.

Er zijn diverse tentoonstellingen te vinden met onder meer opmerkelijke voorwerpen die mensen mee hebben genomen in hun beschonken bui. Ook is er een interactieve ruimte waar bezoekers hun eigen verhalen kunnen delen.

’Bewust van gevaren’

Overigens stelt Dubokovic dat hij het museum niet heeft geopend om alcoholmisbruik te promoten. Hij wil enkel een plek geven aan de opmerkelijke drankgerelateerde verhalen die ontstaan zijn. In gesprek met CNN zegt de Kroaat: „In de toekomst willen we mensen ook bewuster maken over de gevaren van alcoholgebruik.”

De student zegt te hopen dat hij genoeg geld kan verdienen om een permanente plek in Zagreb te kunnen bekostigen.