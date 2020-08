Joe Biden officieel genomineerd als presidentskandidaat

Biden kwam kort in beeld om zijn dank uit te spreken. „Heel erg bedankt. Vanuit de grond van mijn hart. Bedankt allemaal, dit betekent zoveel voor mij en mijn familie, en ik zie jullie allemaal donderdag”, zei de voormalige vicepresident, die donderdag een speech zal geven.

Op de tweede dag van de conventie sprak onder andere Bill Clinton. Volgens de oud-president loopt Donald Trump weg voor zijn verantwoordelijkheden als president. Dat zei hij in een videobericht waarin hij zijn steun betuigde aan de 77-jarige Biden, de bij de aankomende verkiezingen in november het moet opnemen tegen Trump.

Clinton zei dat Trump niet in staat is het land te leiden en dat tijdens „een echte crisis” zijn leiderschap „als een kaartenhuis instort.” Volgens de oud-president zal één ding bij Trump nooit veranderen: „Zijn vastberadenheid om verantwoordelijkheid te ontlopen en de schuld af te schuiven.”

’Man met een missie’

Biden is in de ogen van Clinton daarin het tegenovergestelde. Zo noemt hij hem nuchter en „een man met een missie om verantwoordelijkheid te nemen, niet de schuld af te schuiven, zich te concentreren, niet af te leiden, te verbinden, niet verdelen.”

Wat in het bijzonder opviel aan de toespraak van Clinton was de duur ervan. De oud-president staat bekend om vlammende betogen te houden die soms drie kwartier kunnen duren, maar dit keer bleef hij onder de vijf minuten.

Ook oud-president Jimmy Carter en zijn vrouw Rosalynn kwamen tijdens de conventie dinsdag aan het woord, maar waren niet in beeld te zien. Carter noemde Biden een goede vriend. „Joe heeft de ervaring, het karakter en het fatsoen om ons samen te brengen en de grootsheid van Amerika te herstellen”, aldus de 95-jarige oud-president. „We verdienen een persoon met integriteit en beoordelingsvermogen, iemand die eerlijk en rechtvaardig is, iemand die toegewijd is aan wat het beste is voor het Amerikaanse volk.”