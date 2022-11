Nederlandse politie arresteert drie mannen in Fins drugsonderzoek

De aanhoudingen zijn het resultaat van intensieve samenwerking tussen de Finse en Nederlandse politie. De Finse autoriteiten willen dat de opgepakte verdachten worden overgeleverd. De verdachten zijn 29, 29 en 36 jaar oud. Een bedrijfsgebouw aan de Floraweg in Maarssenbroek werd in september gesloten, omdat het werd gebruikt om drugs te maken. Dat gebouw kwam later ook naar voren in het Finse onderzoek.

Bij de invallen van dinsdag zijn onder meer geld en gegevensdragers in beslag genomen.