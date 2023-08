Nog eens 13 Nederlanders weg uit Niger, nu 19 mensen geëvacueerd

De eerste groep van zes Nederlanders is met hulp van internationale partners uit Niger vertrokken, met verschillende vluchten. De dertien Nederlanders die woensdagavond werden geëvacueerd, zijn met een Franse vlucht onderweg naar Parijs. Daar worden ze opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade.

Volgens Hoekstra zijn nu bijna alle Nederlanders die weg wilden uit Niger uit dat land vertrokken. Enkele Nederlanders konden niet op tijd bij het vliegveld zijn, zegt hij. De ambassade in de hoofdstad Niamey houdt contact met hen. Vanwege de veiligheidssituatie in Niger is de ambassade weliswaar gesloten, maar de ambassadeur blijft met een klein team in Niamey om Nederland daar te vertegenwoordigen.

Hoe veel Nederlanders er precies in Niger verbleven, is niet duidelijk omdat er geen registratieplicht geldt voor Nederlanders in het buitenland. Maar eerder meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat zich zo’n 25 Nederlanders in Niger bij het departement hadden gemeld.

In Niger was een week geleden een staatsgreep, waarbij het leger de macht greep. Sindsdien zijn Franse en Italiaanse evacuatievluchten uit het land vertrokken met onder anderen mensen uit Ethiopië, België, Frankrijk, Portugal en Italië.

Zo meldden de Franse autoriteiten woensdag aan het begin van de avond dat er een derde evacuatievlucht was aangekomen in Parijs. In totaal zaten op die eerste drie vluchten 736 mensen, onder wie 498 Fransen. Het is niet bevestigd of een deel van de zes Nederlanders ook op de derde Franse vlucht zat.