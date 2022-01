Vogelgriep bij pluimveebedrijf Bentelo, 120.000 kippen afgemaakt

Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle 120.000 legkippen bij dit bedrijf afgemaakt. Uit voorzorg worden ook de 69.000 kippen bij het naastgelegen bedrijf van dezelfde eigenaar geruimd. Twee andere pluimveebedrijven in de directe omgeving hebben geen directe contacten met de besmette boerderij. Die worden geblokkeerd en intensief gemonitord.

In een gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen vier pluimveebedrijven, deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld. In dit gebied liggen 32 andere pluimveebedrijven.

Hoog pathogene vogelgriep leidt bij vogels tot ernstige ziekte en sterfte. Zogeheten laag pathogene vogelgriep heeft een milder ziekteverloop bij pluimvee en is minder besmettelijk. Volgens Europese regels is het niet verplicht om bij deze variant de ziekte te bestrijden.