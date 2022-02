Koortsachtige zoektocht naar motief gijzelnemer

Binnenland

OM eist 20 maanden voor seksueel misbruik in politiecel Rotterdam

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Rotterdam twintig maanden gevangenisstraf geëist tegen een 30-jarige man, die als arrestantenverzorger in het hoofdbureau van politie in Rotterdam een vrouwelijke arrestant seksueel zou hebben misbruikt. „Een heel ernstig delict”, zei de off...