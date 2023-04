Jongen (16) aangehouden voor neersteken 13-jarige in Amsterdam

Door Mascha de Jong

Ⓒ Robby Hiel

AMSTERDAM - Een 13-jarige jongen is vrijdagavond rond 18.00 uur met een mes gestoken op het Abcouderpad in Amsterdam Zuidoost. Een 16-jarige verdachte is zaterdagmorgen van zijn bed gelicht door de politie. Hij zit voorlopig vast.