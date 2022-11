Kaag krijgt standje van Europese Commissie over Nederlandse begroting

De ontwerpbegroting die Kaag in oktober naar Brussel heeft gestuurd krijgt kritiek vanwege de spendeerdrift in een tijd van hoge inflatie. „Al met al is de expensieve begrotingskoers niet in overeenstemming met de Europese afspraken”, schrijft het dagelijks EU-bestuur. Daarbij schrijft men er nadrukkelijk bij dat dit niet wordt veroorzaakt door tijdelijke gerichte energiesteun aan huishoudens en bedrijven of hulp aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort komend jaar zal oplopen tot 3 procent van het bbp. Het blijft daarmee net binnen de Europese begrotingsregels. Maar Brussel vertrouwt het cijfer niet en voorziet een hoger tekort van 4 procent vanwege het aangekondigde plan voor een prijsplafond voor gas en elektriciteit. De staatsschuld blijft wel binnen de norm van maximaal 60 procent van het bbp.

Hypotheekschulden

Verder vindt Brussel dat Den Haag ’beperkt’ voortgang heeft geboekt met de aanpak van structurele problemen die kunnen zorgen voor een verstoring van het evenwicht van de economie. De Commissie richt daarbij traditiegetrouw het vizier op de hoge hypotheekschulden bij huishoudens en de algehele malaise op de woningmarkt.

Ook landen als Duitsland, België en Luxemburg krijgen een preek van Brussel. De Europese Commissie gaat overigens niet optreden als begrotingswaakhond. Om landen meer financiële ademruimte te geven tijdens opeenvolgende crisis zijn de Europese begrotingsregels tijdelijke opgeschort. Pas vanaf 2024 wil Brussel weer optreden.

Eurocommissaris Valdis Dombrovskis, die een oranje pochet droeg tijdens de persconferentie over de beoordeling van begrotingen, waarschuwt lidstaten vooral om uit te kijken met generieke energiesteun. „De meeste maatregelen helpen niet degenen die het echt nodig hebben of richten zich hier niet specifiek op. Ze verminderen daardoor de vraag naar energie niet en dan blijven de prijzen hoog.”