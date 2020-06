Christian Brückner: ik spreek niet totdat er bewijs is

Dat meldt The Times op basis van een gesprek met de advocaat van Brückner. „Hij zal, op advies van zijn verdediging, stil blijven”, aldus advocaat Friedrich Fulscher. „Dat is best gebruikelijk. Het is de taak van de staat om te bewijzen dat de verdachte een misdaad heeft gepleegd, niet de taak van een verdachte om zijn onschuld te bewijzen.”

De Duitse autoriteiten zeggen over sterk bewijs te beschikken. Ze stellen ook dat zeer aannemelijk is dat Maddie McCann dood is, maar informatie daarover kan nog niet worden gedeeld. Dat zou de zoektocht naar meer bewijs frustreren.

Ook in Portugal bestaat goede hoop. Een hooggeplaatste politiebron aldaar zei tegen de BBC dat het bewijs tegen Brückner ’heel belangrijk’ en ’significant’ is.

Waterputten

Christian Brückner leefde jarenlang in een huis in Praia da Luz. De plek waar Maddie McCann in 2007 verdween, is op minder dan een half uur rijden van zijn toenmalige huis.

De Portugese politie zou inmiddels een zoektocht voorbereiden in de waterputten op het land van de Portugese villa waar Brückner woonde. Dat nieuws meldt het Portugese Sol, en wordt overgenomen door Britse media.

Een ander huis waar Brückner ook woonde, ergens op een berg, heeft ook de volle aandacht van de Portugese opsporingsdiensten. Dat huis ligt op 11 minuten van het resort waar McCann verdween.

Familie wordt ingelicht

De ouders van Maddie weten op dit moment ook niet waarom de Duitse politie zo stellig zegt te weten dat het meisje is overleden. Hun advocaat Rogerio Alves zal binnen enkele dagen met de Duitse detectives om tafel gaan. Er zou één specifiek ’stukje bewijs’ zijn wat aantoont dat Maddie dood is, zo weten internationale media.