Twee rode panda’s geboren in DierenPark Amersfoort

Rode panda’s zijn geen familie van de zwart-witte reuzenpanda. Ze zijn nauwer verwant aan de wasbeer. Rode panda’s zijn katberen en de enige nog levende soort uit die familie. In Nederland heeft alleen Ouwehands Dierenpark reuzenpanda’s. Rode of kleine panda’s komen in meer dierentuinen voor. Het paartje in DierenPark Amersfoort woont al langer samen, maar had nog nooit eerder voor nageslacht gezorgd.

Bedreigde diersoort

Rode of kleine panda’s zijn in het wild bedreigd. Ze leven in het Himalayagebergte. Omdat de dieren er aantrekkelijk uitzien worden ze vaak gevangen om thuis te houden. Daarnaast hebben de panda’s te lijden onder stroperij en bomenkap, waardoor hun leefgebied steeds kleiner wordt. Naar schatting leven er nog zo’n 10.000 rode panda’s in het wild.