Politie kraakte telefoons Hooge Zwaluwe

In deze recreatiewoning werden de lichamen van Dalfour en Nadzak gevonden. Ⓒ ANP

BREDA - De politie heeft de versleutelde PGP-telefoons gekraakt van criminelen die zich zouden hebben beziggehouden met de drugsdeal waarbij No Surrender-captain Brian Dalfour en zijn kompaan Muljaim Nadzak werden gedood. Die werden in oktober 2015 doodgeschoten in een vakantiehuis in Hooge Zwaluwe