Vooral veel mist rond dood Dalfour en Nadzak

In deze recreatiewoning werden de lichamen van Dalfour en Nadzak gevonden. Ⓒ ANP

BREDA - Moordverdachte Roy O. houdt vol enkel een bemiddelende rol te hebben gespeeld bij een drugsdeal die uitliep in een dodelijke roof. Daarbij kwamen in oktober 2015 Muljaim Nadzak (34) en No Surrender-captain Brian Dalfour (47) om het leven.