Arib komt namens Kamer op voor Wilders

In het filmpje is een man te zien, de Turkse Nederlander Sait Cinar. Hij is eerder veroordeeld voor opruiing. „Dit is de vrijheid van meningsuiting”, zegt hij terwijl hij kogels afschiet.

„Alle 150 Kamerleden moeten hun werk in vrijheid kunnen doen, en daar op geen enkele manier in worden belemmerd”, zegt Kamervoorzitter Arib. Volgens haar is het ’afschuwelijk’ dat Wilders, een gekozen volksvertegenwoordiger, al jaren een onvrij leven leeft door alle doodsbedreigingen. Arib: „Gisteren zagen we hoe heftig zulke bedreigingen zijn. Wilders heeft aangegeven zelf aangifte tegen Sait Cinar te willen doen; de Tweede Kamer steunt hem daarin.”

Ook andere politici verwerpen het filmpje. „Onze vrijheid van meningsuiting geeft heel veel ruimte om elkaar met woorden te bestrijden. Maar mag nooit een vrijbrief zijn om te bedreigen. De eindeloze dreiging richting collega Wilders is onverteerbaar en niet te tolereren. Goed dat hij aangifte doet”, aldus CU-leider Gert-Jan Segers.

Kamerlid Dilan Yesilgöz van de VVD doet een oproep aan politie en Openbaar Ministerie. „Licht deze vent van zijn bed en breng hem voor een rechter. Intimidatie? Bedreiging? Verboden wapenbezit? Deze Cinar moet van straat!”