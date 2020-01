Brand in historische panden Middelharnis

Brandweerlieden hebben moeite het vuur te bestrijden. Ⓒ AS Media

MIDDELHARNIS - In meerdere woningen aan de Voorstraat in Middelharnis op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. Kort voor 7.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester.