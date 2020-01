Vijftien mensen geëvacueerd bij brand in historische panden Middelharnis

Brandweerlieden hebben moeite het vuur te bestrijden. Ⓒ AS Media

MIDDELHARNIS - Hulpdiensten hebben in totaal vijftien bewoners van panden aan de Voorstraat in Middelharnis op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee geëvacueerd na een grote brand. De brand brak uit in aanbouwen aan de achterzijde van drie woningen en is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nog altijd niet onder controle.