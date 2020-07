Wetenschap in extase: satelliet ontdekt ’kampvuren’ op de zon

De Solar Orbiter werd in februari gelanceerd om ons meer inzichten te kunnen verschaffen over de zon. Ⓒ ESA/ATG Medialab

Amsterdam - ’Kampvuurtjes’ op de zon. We hadden ze nog nooit waargenomen, maar nu beelden zijn gemaakt door een satelliet die dichter dan ooit bij de zon is geweest, weten we dat ze er zijn. En dat kan helpen bij waarschuwingen voor zonnestormen, die de werking van bijvoorbeeld gps-systemen verstoren.