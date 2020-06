Kennis: Nederlandse in India overleed aan hartstilstand

Dat heeft een Nederlandse kennis aan De Telegraaf bevestigd. De 48-jarige Sarojini Jap-Ken uit Amsterdam werd bewusteloos aangetroffen in haar slaapkamer door haar partner en werd, na het waarschuwen van de hulpdiensten, bij aankomst in het ziekenhuis doodverklaard. De politie in de deelstaat Kerala stelde een onderzoek in naar haar overlijden.

Het autopsierapport heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat er geen sprake was van een misdrijf. De vrouw leed aan een kransslagaderaandoening. ,,Ze was hartpatiënt”, bevestigt een official in Indiase media. ,,De autopsie heeft uitgewezen dat er geen verdachte omstandigheden zijn.”

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook bevestigd dat er een 48-jarige landgenote in India is omgekomen, maar kan geen nadere details geven. ,,Het onderzoek laten we over aan de lokale autoriteiten”, meldt een woordvoerder.

Uitvaart

De autoriteiten van het Aziatische land hebben de Nederlandse ambassade in New Delhi inmiddels gevraagd waar en op welke manier de uitvaart van de vrouw kan plaatshebben.

De Amsterdamse – die een Nederlandse moeder en Indiase vader heeft, en in Indiase media ook als ‘Gepken’ is aangeduid – woonde met haar partner al twaalf jaar samen in het zuidelijkste puntje van India.