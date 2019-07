Levenslang voor ‘Noffel’ om moord Iraniër

Hoewel nu zowel de schutters zijn veroordeeld als de man die hen aanzette tot de brute moord in Almere, blijft de moord op Ali Motamed met raadsels omgeven. Het sterke vermoeden dat de staat Iran achter de moordopdracht zat, is nooit hardgemaakt.

Vluchteling Ali Motamed leefde in Almere onder de radar als elektricien, maar bleek ook een vermoedelijke terrorist die in 1981 zou hij in Iran een bomaanslag zou hebben gepleegd op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij. Daarbij werden 73 mensen gedood, inclusief vier ministers en een opperrechter die destijds de tweede man van het regime was. De dader werd veroordeeld tot de doodstraf door ophanging, maar wist te vluchten.

Noffel heeft altijd gezwegen over de moord. Over een eventueel verband met de Iraanse overheid hij hij ook nooit iets willen zeggen.

Noffel heeft een lang strafblad en wordt gezien als compaan van de beruchte crimineel Ridouan T. Justitie kwam Noffel als opdrachtgever voor de moord op Motamed op het spoor nadat het Nederlands Forensisch Instituut een telefoon kraakte van crimineel Randall D. Het berichtenverkeer bleek onder meer te gaan over de moord in Almere. Het OM oordeelde dat de man, die 'Vieze' en 'Groothoofd' werd genoemd, Noffel was en dat hij aan de touwtjes trok.