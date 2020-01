Oud-directeur voetbalclub krijgt ’slechts’ 18 jaar cel voor liquidatie

Arben Frroku in de rechtbank in Albanië, waar hij levenslang kreeg. Hij wist het land echter te ontvluchten.

Amsterdam - Een Albanese moordenaar die in 2016 plots op Schiphol opdook, en nu in een Nederlandse cel zit, hoeft van de rechtbank in Amsterdam niet meer de rest van zijn leven in de gevangenis te slijten. De man werd in eigen land tot levenslang veroordeeld voor een geruchtmakende liquidatie, maar daar zet de Nederlandse rechter een dikke streep doorheen.