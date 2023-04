Premium Het beste van De Telegraaf

ANALYSE - Effectiviteit nog vraagteken bij dure klimaatplannen In China roken de kolencentrales gewoon door

Door WOUTER DE WINTHER

Naar eigen zeggen is het klimaatpakket van het kabinet ’ambitieus, rechtvaardig en uitvoerbaar’. Het is het nieuwe etiket, nadat minister Jetten (Klimaat) de doctrine ’haalbaar en betaalbaar’ van Rutte-III het raam uit had gegooid. Een kabinet dat haalbare plannen presenteert, dat moet je immers niet willen.