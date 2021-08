Verpleegkundige ziet haar antivaxx-moeder sterven in eigen ziekenhuis

Corona heeft ongetwijfeld al veel vriendschappen en relaties kapotgemaakt. Ook die van Amy en haar moeder. Geraldine Mount was immers een verwoed antivaxxer. Terwijl haar dochter zelf aan het vaccineren was. Het verschil tussen hen kon niet groter zijn.

De koppigheid van haar moeder zorgde ervoor dat ze in het ziekenhuis belandde, vindt haar dochter – in hetzelfde ziekenhuis waar Amy als verpleegster werkte, het James Cook Hospital, in het Britse Middlesbrough. Geraldine stierf uiteindelijk aan het coronavirus. Een virus dat in Geraldine’s hoofd niet bestond. „Diepbedroefd”, is Amy.

Op Twitter post ze nog een laatste eerbetoon, met enkele prachtige foto’s.

„Dit is mijn moeder, Geraldine, een 57-jarige, zonder medische voorgeschiedenis”, schrijft ze. „We hebben de afgelopen 18 maanden een gespannen relatie gehad en een deel hiervan was te wijten aan haar overtuiging dat Covid-19 niet echt was en dat vaccins gevaarlijk waren. Vandaag is ze in het ziekenhuis overleden aan complicaties veroorzaakt door Covid.”

„Ze heeft de laatste maand van haar leven doorgebracht zonder familie.” Haar laatste herinneringen werden gedomineerd door pure angst, vertelt Amy. Angst om geïntubeerd te worden en niet te weten of ze ooit nog wakker zou worden.

Hulp

Amy hoopt dat haar boodschap ook binnen zal komen bij al diegenen die ervan uitgaan dat Covid een farce is. „Hopelijk volstaat ons verhaal, onze pijn om sommigen op andere gedachten te brengen en zich toch te laten vaccineren. Dan hoeven hun families niet hetzelfde te doorstaan als wij.”

Dat haar moeder haar visie niet deelde, doet geen afbreuk aan haar onvoorwaardelijke liefde. „Slaapwel, mama. Ik zie je graag, en zal de gelukkige momenten onthouden. Ik hoop dat je nu vredig rust.”