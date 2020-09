Coronavirus grijpt vooral op middelbare scholen om zich heen

Zo hebben maar liefst vijftien scholen in Amsterdam te maken gehad met corona. Ook het nabijgelegen Hoofddorp is met zes scholen hard getroffen. In het nabijgelegen Amstelveen gaat het om twee scholen. Ook op scholen in Badhoevedorp, Krommenie en Zaandam zijn er coronabesmettingen geconstateerd. In totaal gaat het in de regio Amsterdam om ruim dertig scholen.

Topje van de ijsberg

Volgens het Scholenmeldpunt gaat het bij drie op de vier meldingen om middelbare scholen. Daar lijkt het virus dus sneller op te laaien dan op de basisscholen. „De scholen hebben de plicht om een coronageval bij de lokale GGD te melden. Maar omdat die cijfers niet openbaar zijn, is het gissen hoeveel scholen er exact met het virus te maken hebben gehad”, zegt een woordvoerder van het meldingsplatform. „We hebben waarschijnlijk het topje van de ijsberg in beeld.”

Andere gemeenten waar scholen zijn getroffen door het virus zijn Groningen, Heerlen en Zoetermeer (allen vijf). Ook De Bilt is met vier scholen hard geraakt. Daar heeft een op de vijf scholen met het virus te maken gehad. „Het wordt voor ons steeds duidelijker dat er op scholen wel degelijk coronarisico’s zijn. We krijgen ook meer signalen dat ouders hun kinderen uit voorzorg thuishouden”, aldus de woordvoerder.

Niet onder controle

Wat het meldpunt ook zorgen baart, is dat niet alleen het aantal besmette scholen snel oploopt, maar dat ook reeds aanwezige besmettingsclusters zich razendsnel uitbreiden. Volgens het platform krijgen scholen corona dus niet altijd onder controle.

Het coronavirus zorgt al langer voor chaos op de scholen. Leraren die zich op maandag met een kriebel in de keel willen laten testen, moeten soms vier dagen wachten tot ze ergens terecht kunnen voor een coronatest. Hierdoor is een schoolleider de leerkracht soms wel een hele schoolweek kwijt. Omdat vervanging vinden haast onmogelijk is, worden kinderen steeds vaker naar huis gestuurd.

Voorrang bij testen

Om dit te voorkomen liet minister De Jonge (Volkgezondheid, Welzijn en Sport) vorige week weten dat het onderwijzend personeel voorrang krijgt bij het testen op het coronavirus. Dat moet vanaf maandag 21 september geregeld zijn.