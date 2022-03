OM eist 20 jaar cel voor doodschieten welzijnswerker in Amsterdam

De officier van justitie: „B. is eerder veroordeeld voor wapenbezit en zware mishandeling. Hij lijkt er niets van te hebben geleerd en heeft onmenselijk veel leed aangericht bij de moeder, weduwe en broers van het slachtoffer. Op Valentijnsdag, de dag van de liefde, verliest een vrouw de man met wie ze een mooie toekomst tegemoet zou gaan.”

Volgens het OM is de verklaring van B. dat hij een vuurwapen heeft gezien bij de tegenpartij „onwaarschijnlijk.” Schutter B. zegt dat hij zich bedreigd voelde toen hij Paquay doodschoot en een tweede slachtoffer verwondde met een schot in zijn been: „Het was niet mijn bedoeling om hem te doden, maar om hem af te schrikken. Hij had zijn handen in zijn zakken en keek mij strak aan. Ik schoot gewoon, dat was mijn reactie.” B. vertelt altijd een vuurwapen bij zich te hebben: „Omdat ik veel heb meegemaakt.” Na de dodelijke schietpartij vluchtte B. naar Suriname waar hij na een aantal maanden kon worden aangehouden.

Volgens het OM is Paquay, zoon van de inmiddels overleden bekende Amsterdamse SP-bestuurder en politicus Willem Paquay, per ongeluk het slachtoffer geworden van een ruzie tussen twee exen, waaronder een vriend van hem. Aanleiding was onenigheid over spullen. Na bedreigingen in zijn richting heeft de vriend om hulp van Paquay en een andere vriend gevraagd. Ze reden naar het Van Limburg Stirumplein en daar schoot B, behorende tot vriendenkring van de ex van Paquay’s vriend, meerdere malen in de richting van de auto waar het slachtoffer uitstapte.

Weduwe: „Tuig zoals jij”

De rechtszaak in Amsterdam werd woensdag bijgewoond door tientallen nabestaanden, familieleden en vrienden. Er werden hartverscheurende slachtofferverklaringen voorgelezen. De moeder van Roudile vertelde over zijn liefde voor muziek en Ajax: „Geen enkele moeder moet mogen meemaken wat ik tot aan mijn dood moet doorstaan.” De echtgenote van Roudile richtte zich rechtstreeks tot de verdachte, door wiens kogels ze nu weduwe is: „Ik vind dat jongens zoals jij geen plek meer verdienen om terug te keren in de samenleving. Je bent de zoveelste die denkt dat hij boven de wet staat en een milde aanpak moet nu afgelopen zijn. Tuig zoals jij heeft het er altijd over dat jullie zogenaamd niet breken maar buigen. Ik wens je dan ook veel succes met flexibel zijn in je cel.”

De vrouw had ook geen goed woord voor de ’zogenaamde’ vrienden van haar op Valentijnsdag doodgeschoten echtgenoot: „Ze hebben hem aan zijn lot overgelaten en nooit meer teruggebracht. Tot op de dag van vandaag hebben ze beiden nooit meer iets van zich laten horen. Geen bericht, geen uitleg, geen condoleance, helemaal niks. Van je vrienden moet je het hebben.” Eén van die vrienden, die ook is beschoten, betuigde daarop in de rechtszaal alsnog zijn spijt en medeleven. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak in deze zaak.