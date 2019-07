Na Nederlander ook lichaam van gids gevonden

Dat meldt de leiding van het reddingsteam tegenover de Maleisische krant The Star. Het lichaam van de Utrechtse bioloog werd zaterdagochtend al gevonden. Acht andere toeristen kwamen met de schrik vrij.

De omgekomen gids werd net als de Nederlander overvallen door het snel stijgende water. In de grot, die ligt in het nationale park Mulu, leven 3 miljoen vleermuizen. De grot staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Hovenkamp was als bioloog, verbonden aan het Naturalis Biodiversity Center in Leiden en was voor een congres in Maleisië, zo vertelt Naturalis-woordvoerster Corine van Impelen: „Peter had er met zijn vrouw Gerda privé een paar dagen aan vastgeknoopt.”