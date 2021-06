Tui België schrapt alle pakketreizen naar niet-Europese bestemmingen

Op dit moment worden niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie nog altijd afgeraden. En volgens Saucin is er voor de meeste verre bestemmingen ook nog geen beterschap in zicht. “Zowat alle niet-Europese bestemmingen kleuren nog rood en dat zal allicht nog een tijdje zo blijven. Omdat we duidelijkheid willen verschaffen aan onze klanten, hebben we er nu voor gekozen alle pakketreizen naar niet-Europese bestemmingen te schrappen in juli en augustus.”

Tot de geschrapte bestemmingen behoren onder meer Turkije, Tunesië, Mexico, Jamaica, de Dominicaanse Republiek, de Malediven en Miami (VS). Hoeveel reizigers hun plannen nu in rook zien opgaan, kon Saucin niet zeggen. “Het hoogseizoen komt eraan. Door deze beslissing proberen we onze klanten nog tijdig andere mogelijkheden aan te bieden. Eigenlijk doen we het altijd zo: drie weken voor afreis bekijken we de situatie op de bestemming. Kleurt die nog rood, dan annuleren we. Kleurt die groen of oranje, dan kan de reis doorgaan. Zo hebben de reizigers nog drie weken tijd om eventueel een andere bestemming te kiezen.”

Korting vervalt

Voor klanten die voor april hadden geboekt, betekent dat ook dat hun vroegboekkorting wegvalt. “Wij moeten ons contract met de hotelier respecteren”, aldus Saucin. “Alleen als de reiziger dezelfde reis , naar hetzelfde hotel, wil behouden, maar met vertrek op een latere datum, kan een en ander worden herbekeken. Zeker als de reiziger eind oktober, bij de start van het winterseizoen, zou vertrekken. In dat geval heb je een vroegboekkorting tot eind september. In de andere gevallen geldt de korting helaas niet meer.”