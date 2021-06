TUI Nederland: reizen naar Turkije ’nog niet afgeschreven’

„Wij blijven deels naar bestemmingen buiten de EU vliegen die op geel staan. Curaçao, Bonaire en Aruba zijn populaire verre bestemmingen en die reizen gaan gewoon door. Turkije hebben we nu geannuleerd tot 16 juli. Er kan bij ons wel geboekt worden, maar voeren de reis alleen uit wanneer het reisadvies geel of groen wordt”, zegt woordvoerster Petra Kok van TUI Nederland. Het reisconcern kijkt op de Nederlandse markt drie à vier weken vooruit. Indien nodig, wordt de reiziger een alternatief aangeboden.

België

Volgens TUI België is er geen beterschap te verwachten en daarom heeft men daar alle reizen buiten de EU geannuleerd, waaronder naar Mexico en de Dominicaanse Republiek. Maar omdat landen zelf beslissen over de risico-afweging van vakantielanden, zijn er verschillen met Nederland. „Er zijn verschillende reisadviezen in beide landen. Daarbij heeft TUI België ook een grotere airline en voert ’losse ticket’-vluchten uit, terwijl dat in Nederland nauwelijks het geval is; wij doen voornamelijk pakketreizen en vakantiereizen”, zegt Kok.

TUI Nederland vliegt ook niet op Mexico of de Dominicaanse Republiek. „Egypte en Tunesië hebben we wel al geannuleerd tot en met vertrek 31 augustus. Omdat het vooruitzicht op een geel reisadvies daar minder is. De reizigers die dit betreft krijgen daar altijd persoonlijk bericht over”, aldus Kok.

Korting vervalt

Turkije is nog een onzekerheid voor de reisbranche. Dat ligt buiten de Europese Unie, maar is voor de reisindustrie een belangrijk land. Vorig jaar zomer gold er ook een negatief reisadvies, waardoor de Nederlandse touroperators geen reizen mochten verkopen, terwijl reizen vanuit Duitsland ondanks code oranje wel was toegestaan. Turkse luchtvaartmaatschappijen deden vervolgens goede zaken met losse tickets.

„Wij hebben Turkije nog niet afgeschreven. Ook onze Belgische zustermaatschappij nog niet, die een vooralsnog een aantal reizen geannuleerd”, zegt Kok. „We hebben de hoop dat het reisadvies binnenkort geel wordt voor Turkije.” Sunweb verwacht dat overigens niet en biedt het pas na 31 augustus weer aan.

Voor de klanten van TUI België die voor april hadden geboekt, betekent dat ook dat hun vroegboekkorting wegvalt. „Wij moeten ons contract met de hotelier respecteren”, aldus Saucin. „Alleen als de reiziger dezelfde reis naar hetzelfde hotel wil behouden, maar met vertrek op een latere datum, kan een en ander worden herbekeken. Zeker als de reiziger eind oktober, bij de start van het winterseizoen, zou vertrekken. In dat geval heb je een vroegboekkorting tot eind september. In de andere gevallen geldt de korting helaas niet meer.”