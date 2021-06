’Vrijheidsstrijder’ Daniel L. (51) verdacht van bedreigen GGD-medewerkers: 10 maanden cel geëist

Premium Binnenland

’Een nichtje, een vriendin, elke dag haal ik ergens iemand vandaan’

’Yes de horeca is weer open. Doe mij maar vier afwashulpen en zes man voor in de bediening. O ja, en een schoonmaker.’ Zo luidt een Facebookoproep van restaurant Kruimeltje uit Julianadorp. De boodschap is typerend voor restaurants en café’s in de Noordkop. Nu er meer mag en kan, staan ondernemers t...