Nederlandse moeder en zoon dood aangetroffen in vakantiehuisje België, verdachte aangehouden

Dat heeft een woordvoerder van de Belgische politie woensdag bekendgemaakt. De Nederlands-Limburgse politie bevestigt dat woensdag iemand naar het politiebureau in Maastricht is gekomen en daar melding heeft gemaakt van een ernstig misdrijf in het bungalowpark. De man is daarop aangehouden.

De slachtoffers zijn volgens Het Nieuwsblad twee Nederlanders. De politie vond de lichamen nadat de verdachte zich bij de politie in Maastricht had gemeld. De politie kon dit nog niet bevestigen.

’Niets gehoord’

Volgens de buren in het bungalowpark zou de vrouw rond de 50 jaar zijn en de zoon een twintiger, aldus de Belgische omroep VTM.

Een buurtbewoonster die het gezin kende reageert geschrokken. „Ik heb Ruud en zijn moeder hier gisteren nog zien wandelen terwijl ze hun lege flessen naar de vuilnisbak brachten. Ruud groette me nog vriendelijk. Er leek niets aan de hand. Ik vind het verschrikkelijk, het is moeilijk te geloven wat hier gebeurd is. Zelf weten we ook van niets, we hebben ook niets gehoord. Dan moet het toch gebeurd zijn terwijl ze sliepen. Ruud deed namelijk in het verleden aan een vechtsport, hij was heel afgetraind. Als hij wakker was, had hij zich vast stevig kunnen verweren. De vader van het gezin is wel heel ziek, hij lijdt aan een zware vorm van suikerziekte geloof ik”, aldus de vrouw.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. In het huisje van vakantiepark Sonnevijver wordt ook forensisch onderzoek verricht.