Snelweg A15 richting Rotterdam dicht om brandend busje

De weg werd hierom in eerste instantie aan beide kanten afgesloten, volgens Rijkswaterstaat. Even voor 08.30 uur meldde de veiligheidsregio dat het vuur uit was. Niemand raakte gewond. Hoelang de weg afgesloten blijft, is nog niet bekend. "Eerst moet de schade aan het wegdek bekeken worden", aldus de woordvoerder.

Verkeer kan omrijden via Oosterhout over de A27, de A59 en de A16, meldt de ANWB.