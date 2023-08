Snelweg A15 richting Rotterdam weer vrij na brandend busje

De brand brak rond 07.45 uur uit in een bestelbus. De bus vervoerde kleine vaten met benzine, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Daarom was de brand zo fel." De weg werd hierom in eerste instantie aan beide kanten afgesloten. Even voor 08.30 uur meldde de veiligheidsregio dat het vuur uit was. Niemand raakte gewond.

Na 21.00 uur zal Rijkswaterstaat het door de brand beschadigde asfalt gaan herstellen. De verwachting is dat de herstelwerkzaamheden in de loop van de nacht klaar zijn.