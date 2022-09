Meisje zwaargewond door trap van paard op manege in Heiloo

Premium Buitenland

Ongeloof na zware aardbeving Mexico: voor de derde keer op 19 september

Het is alsof de duivel er mee speelt. Opnieuw bewoog de aarde in Mexico op 19 september. En stevig ook. Net als in 2017 en in 1985 is Mexico op diezelfde datum getroffen door een zware aardbeving. Met dat verschil dat er deze keer amper slachtoffers lijken te zijn. De beving was op een diepte van 15...