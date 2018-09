Mysterie ’weerwolfbaby’ opgelost

Volgens de politie gaat het om een zeer gedetailleerde siliconen pop, die te koop is op internet. Die mededeling is een grote opluchting voor inwoners van de regio Pahang: bij berichten op sociale media, die viraal gingen, stond dat de ’baby’ was overgebracht naar een laboratorium op een geheime locatie voor onderzoek. Dat klonk serieus.

Al snel ontstonden wilde discussies. Zo zou de overheid de vondst stil willen houden. Sommige mensen durfden niet meer de straat op. Inmiddels probeert de politie alle commotie de kop in te drukken. „Het diertje is honderd procent namaak en we roepen iedereen met nadruk op de kiekjes niet meer te delen om de ontstane paniek snel in de kiem te sporen”, aldus agent Datuk Rosli Abdul Rahman.